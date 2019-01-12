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Динамо отправилось на сбор с тремя нападающими

Динамо отправилось на сбор с тремя нападающими
10:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Киевское «Динамо» взяло на первый тренировочный сбор в Испанию 29 футболистов.

«Динамо» взяло на первый тренировочный сбор в Марбелье 29 футболистов. Об этом сообщает портал dynamo.kiev.ua.

В списке не оказалось Миккеля Дуэлунда, который восстанавливается после травмы, а также вратаря Артура Рудько и полузащитника Владислава Калитвинцева.

Зато компанию основной команде составило большое количество молодежи: вратарь юношеской команды Руслан Нещерет, а также полевые игроки Денис Попов, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Георгий Цитаишвили, Никита Кравченко и Владислав Супряга.

Состав «Динамо» на первом тренировочном сборе в Марбелье (Испания):

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Руслан Нещерет;

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Никита Бурда, Иосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Денис Попов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Никита Кравченко, Георгий Цитаишвили;

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.

На первом сборе в течение недели киевляне сыграют с «Бохумом», «Стяуа» и «Спартой».

Первым официальным матчем команды Александра Хацкевича после возобновления официальных игр станет выездная встреча с «Олимпиакосом» в Лиге Европы 14 февраля.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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