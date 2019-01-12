Бразилец Динамо: Сложно играть при температуре минус 6-8

Новости спорта: Бразилец Сидклей рассказал об особенностях своей адаптации в Украине.

Защитник киевского Динамо Сидклей прокомментировал процесс адаптации в Украине, а также поделился ожиданиями от 2019-го года.

"Сначала было непросто, стиль игры команды отличается, тут больше борьбы. Очень отличается язык, нужно адаптироваться к этому как можно быстрее. Но я уже все понимаю. Также проблемой является холодная погода. Сложно играть при температуре -6 или -8 по Цельсию. Сперва меня немного злило то, что играл лишь за дубль, но я понимал, что нужно быстрее адаптироваться в команде. Слава Богу, я сделал это достаточно быстро.

Какие цели на 2019-й год? Хочу хорошо поработать на сборе, ведь это то, чего у меня в Динамо еще не было. Это поможет мне еще быстрее адаптироваться в коллективе. Хочу выиграть Лигу Европы и чемпионат Украины", – цитирует Сидклея Tribunaonline.com.br

Напомним, в текущем сезоне бразильский защитник сыграл в 12 матчах во всех официальных турнирах за Динамо и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что сайт киевского Динамо оконфузился неверной подачей информации о матче Лиги Европы против Олимпиакоса.