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Глеб остается в БАТЭ и ждет встречи с Арсеналом

Глеб остается в БАТЭ и ждет встречи с Арсеналом
12:10 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: ФК БАТЭ

Новости спорта: Александр Глеб продлил контракт с БАТЭ и ждет встречи с Арсеналом.

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал о том, что переподписал контракт с БАТЭ.

37-летний полузащитник играл за «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».

«У меня были предложения, но я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру, по сути, в родном клубе.

В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста. Скорее всего тренерские курсы начну в Москве. Если получится выйти на поле «Эмирейтс» против «Арсенала», то у меня будут особые чувства. Все-таки «Арсенал» у меня в сердце. Жду встречи с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы», — сказал Глеб.

Напомним, что соперником БАТЭ в Лиге Европы будет лондонский «Арсенал». Первый матч стадии 1/16 финала турнира между командами состоится в Борисове 14 февраля, ответный — 21 февраля в Лондоне.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, ФК БАТЭ, Александр Глеб.
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