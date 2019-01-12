Матч Ювентус - Милан для Игуаина может стать последним: впереди Челси

Новости спорта: Аргентинский нападающий желает вновь работать с Маурицио Сарри.

По информации Calcio News, матч за Суперкубок Италии между Ювентусом и Миланом может стать последним для нападающего "россо-нери" Гонсало Игуаина в футболке Милана.

Источник сообщает, что Игуаин сказал Челси "да", дабы иметь возможность вновь работать с Маурицио Сарри. Сам Сарри почти уговорил руководство "синих" в том, что аргентинец нужен на Стэмфорд Бридж.

Камнем преткновения может стать клуб, которому принадлежит Игуаин. Ювентус может забраковать данный трансфер из-за желания получить 36 млн евро от Милана за аренду аргентинского нападающего во второй части сезона. Данную проблему мог бы решить Мората, которого Челси может использовать в качестве "разменной монеты" в сделке по Игуаину.

Гонсало Игуаин до перехода в Милан из Ювентуса ранее выступал за Наполи, Реал Мадрид и Ривер Плейт.

В данном сезоне аргентинец забил восемь голов и отдал три ассиста в 20 матчах за Милан.