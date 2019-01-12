Наставник Барселоны и Месси обеспокоены формой Коутиньо

Новости спорта: «Барселона» может продать Коутиньо за £ 140 млн

«Барселона» может продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за £ 140 млн (около € 157 млн), сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и капитан каталонцев Лионель Месси обеспокоены формой бразильского футболиста. В клубе провели беседу с Коутиньо и попросили игрока проявить себя и показывать более результативную игру.

Сообщается, что в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Коутиньо перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 16 матчах за каталонскую команду в чемпионате Испании, записал на свой счёт 4 гола и отдал одну результативную передачу.