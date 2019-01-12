Шахтер может пополнится своим нападающим из Франции

Новости спорта: Сошо хочет досрочно вернуть Будковского в Шахтер.

Форвард «Сошо» Филипп Будковский, арендованный французским клубом у «Шахтера» до конца сезона, уже в январское трансферное окно может вернуться в стан «горняков».

Руководство «Сошо» ожидало большей отдачи от 26-летнего футболиста, а потому сейчас прорабатывает возможность досрочного расторжения договора аренды, что позволит разгрузить зарплатную ведомость на вторую часть сезона.

В текущем розыгрыше французской Лиги 2 на счету Будковского 9 поединков, в которых отличиться голевыми действиями он не смог.

Контракт форварда с «Шахтером» действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне форвард также играл на правах аренды за другие команды. Сперва за «Кортрейк», а во второй части сезона - за «Анжи».