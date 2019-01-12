Сборная Украины U20 проведет три сбора перед ЧМ-2019

Новости спорта: Перед чемпионатом мира-2019 сборная Украины U20 проведет три сбора.

До старта чемпионата мира-2019 тренеры юношеской сборной Украины U20 (футболисты не старше 1999 года рождения) запланировали три сбора.

Первой из них начнется в Польше с 18 по 26 марта, сообщает пресс-служба ФФУ.

Во время подготовки команда сыграет два матча: 21-го числа - с представителем Азии или Америки, а 25-го - с командой Японии", - отмечается в сообщении.

Следующий этап подготовки пройдет с 15 по 17 апреля. В последний день работы подопечные Александра Петракова в Киеве померяются силами со сборной Саудовской Аравии.

И, наконец, с 10-го по 20 мая в "сине-желтых" запланирован еще один подготовительный сбор в Киеве. 17-го числа наша команда проведет контрольный поединок с Уругваем.

ЧМ-2019 (U20) будет проходить с 23 мая по 15 июня в Польше. Участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявшие третьи места, выйдут в 1/8 финала.

Жеребьевка группового этапа соревнований состоится 24 февраля.