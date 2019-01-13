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Анчелотти: Расизм - проблема всего итальянского футбола

Анчелотти: Расизм - проблема всего итальянского футбола
00:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти отметил, что проблема расизма касается не только итальянского футбола, но и общества в целом.

"Люди ведут себя так, будто это проблема „Наполи“, однако это проблема всего итальянского футбола и общества в целом. Начались бесконечные дебаты, но существует свод правил, в котором говорится об остановке матча после фиксации подобного нарушения. Это не было соблюдено во время игры с „Интером“. Мы просто хотим, чтобы правила соблюдались. Надеемся, такая ситуация больше не повторится, но если это произойдёт, мы будем вынуждены принять меры.

Расизм существует в спорте во всём мире. Но мы можем решить при помощи творческого подхода. Главное — желание решить её. Это вопрос культуры, который нашёл своё отражение в спорте", — приводит слова Анчелотти Football Italia.

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Расизм, Карло Анчелотти, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
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