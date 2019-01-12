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Вест Хэм Ярмоленко в лондонском дерби обыграл Арсенал

Вест Хэм Ярмоленко в лондонском дерби обыграл Арсенал
16:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" принимал "Арсенал".

Лондонское дерби прошло на стадионе "Олимпийский" и завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник Деклан Райс на 48-й минуте. Автором результативной передачи стал хавбек Самир Насри.

Для "канониров" это поражение стало уже вторым в последних трёх матчах в чемпионате Англии. "Молотобойцы" прервали серию без побед, которая состояла из двух игр.

"Арсенал", набрав 41 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Вест Хэм" (31) — 8-е.

В следующем туре команда Унаи Эмери на своём поле встретится с лондонским "Челси", а подопечные Мануэля Пеллегрини в гостях сыграют с "Борнмутом". Оба матча состоятся 19 января.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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