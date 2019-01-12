Юный вратарь Нещерет: Приятно, что в Динамо обратили внимание

Судя по всему, тренерский штаб «Динамо» возьмет на первый сбор основной команды в Испании 16-летнего вратаря Руслана Нещерета.
«Несколько дней назад мне позвонил тренер дубля и сказал, что может быть такой вариант, что с основной командой я поеду на сборы».
«Конечно, приятно, что на меня обратили внимание. Надо становиться взрослее мне, переходить из детского футбола во взрослый. Хочу посмотреть на свои силы - насколько я буду готов к таким нагрузкам», - сказал Нещерет.
Тремя другими вратарями на сборе будут Денис Бойко, Георгий Бущан и Владимир Маханьков.