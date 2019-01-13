Сидклей хочет выиграть чемпионат Украины и Лигу Европы с Динамо

Новости спорта: Бразильский легионер Динамо Киев Сидклей пообщался с журналистами на своей родине.

- Каковы твои цели на 2019 год?

- Я усердно работаю в этот зимний перерыв, у меня еще не было такого в Динамо. Хочу быстро адаптироваться, потому что будет еще холоднее. Главные цели на этот год — я хочу выиграть Лигу Европы и чемпионата Украины.

- Какие советы ты получаешь от своего менеджера Хосе Оливейры Миранды, кто тебе еще помогает?

- С самого начала он часто разговаривает со мной. Он более опытный человек, он знает правильный путь, поэтому я его много слушаю. Моя мама и отчим тоже дают советы, также старшие друзья. Все хотят моего блага. Мне часто советуют быть осторожным, экономить деньги, потому что карьера спортсмена коротка.