Фонсека: Очень хорошо чувствую себя в Украине

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека планирует продолжать работу вне пределов родной стран.

Главный тренер "Шахтера" дал понять, что на него никто не выходил с предложением возглавить "Бенфику". Более того, наставник не собирается в ближайшее время рассматривать варианты с возвращением на родину, предпочитая работать за рубежом.

"Об интересе "Бенфики" ко мне говорили в прессе, но правда заключается в том, что мне никто не звонил по этому вопросу.

Конечно, всегда хорошо, когда руководство топ-клубов помнит о вас. Однако я не собираюсь возвращаться в Португалию на данном этапе. Я очень хорошо чувствую себя в Украине и намерен продолжить карьеру за границей", - заявил Фонсека.