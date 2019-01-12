Ливерпуль благодаря голу Салаха победил Брайтон

Новости спорта: Прозвучал финальный свисток в матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" — "Ливерпуль".

Прозвучал финальный свисток в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.

Команды не сумели открыть счёт в первом тайме. Только на 50-й минуте встречи гости сумели отличиться — пенальти реализовал полузащитник Мохамед Салах, для которого этот гол стал тринадцатым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Мяч египтянина остался единственным в матче.

«Ливерпуль» благодаря победе временно увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до семи очков и после 22 туров возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея в активе 57 очков. «Брайтон» (26) расположился на 13-м месте.