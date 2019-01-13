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Ювентус нацелился на Модрича

Ювентус нацелился на Модрича
01:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Реала Лука Модрич может вновь оказаться в одной команде с Криштиану Роналду.

Чемпион Италии намерен летом приобрести обладателя Золотого мяча 2018 года Луку Модрича у Реала – сообщает Sport Mediaset.

Хорват, чей контракт истекает в июне 2020 года, не хочет продлевать соглашение с Реалом. Минувшим летом "бланкос" пожаловались в ФИФА на то, что тайные переговоры с футболистом вел Интер, однако состава преступления в действиях "змеев" обнаружено не было.

К слову, "нерадзурри" не оставили надежд заполучить Модрича и летом составят конкуренцию Ювентусу.

Летом 2018 года Ювентус купил у Реала Криштиану Роналду, а сейчас намерен приобрести еще одного "сливочного" — Иско.

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ФК Реал, Лука Модрич, Футбол, Новости футбола.
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