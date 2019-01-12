Виллиан помог Челси обыграть Ньюкасл

Новости спорта: В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Ньюкасл Юнайтед".

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "Челси" Педро Родригес, отличившийся на 9-й минуте. До перерыва защитник "Ньюкасла" Киран Кларк сравнял счёт. Победный гол забил форвард лондонцев Виллиан в начале второго тайма.

Для "синих" эта победа стала третьей в последних четырёх матчах в чемпионате Англии. "Сороки" потерпели второе поражение подряд.

"Челси", набрав 47 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" (18) — 18-е.

В следующем туре команда Маурицио Сарри на выезде сыграет с лондонским "Арсеналом", а подопечные Рафаэля Бенитеса дома встретятся с "Кардифф Сити". Оба матча состоятся 19 января.