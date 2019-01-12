Милан в дополнительное время выбил Сампдорию из Кубка Италии

Новости спорта: Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретились "Сампдория" и "Милан".

Игра прошла на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Соперники не сумели открыть счёт в основное время матча. Уже в дополнительное время, на 102-й минуте, нападающий россонери Патрик Кутроне вывел свою команду вперёд. Уже спустя шесть минут он оформил дубль, обеспечив своей команде выход в четвертьфинал турнира.

В составе россонери в этом матче дебютировал бразильский полузащитник Лукас Пакета, который провёл на поле 85 минут, после чего был заменён. Переход 21-летнего хавбека, состоявшийся в зимнее трансферное окно, обошёлся "Милану" в € 35 млн.