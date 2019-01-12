Форварду Саутгемптона покорилось уникальное достижение

Новости спорта: Шейн Лонг забил гол в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отметился голом в сегодняшнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити", который закончился победой "святых" со счётом 2:1.

Этот мяч стал первым для ирландского форварда в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Как сообщает журналист Ричард Джолли в "Твиттере", четыре своих последних гола 31-летний футболист забивал, когда командой руководили разные тренеры. Лонг успел забить во время работы Клода Пюэля, после чего по разу отличался при Маурисио Пеллегрино и Марке Хьюзе. В настоящий момент "святых" возглавляет Ральф Хазенхюттль.

Лонг выступает за "Саутгемптон" с 2014 года. Ранее он защищал цвета "Корк Сити", "Рединга", "Вест Бромвич Альбион" и "Халл Сити".