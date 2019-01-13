Украинский защитник Кравец продолжит карьеру в испанской Примере

Новости спорта: Украинский защитник Василий Кравец переходит в клуб высшего испанского дивизиона.

Защитник испанского "Луго" и сборной Украины Василий Кравец продолжит карьеру в "Леганесе". Об этом сообщает AS. Украинец подпишет контракт с новым клубом на 4,5 года до лета 2023 года.

"Леганес" сумел договориться с "Карпатами", которые владели 50% прав на футболиста. Клуб из пригорода Мадрида заплатит за игрока 2 миллиона евро, но в договоре прописан ряд бонусов, по которым сумма трансфера может возрасти.

В нынешнем сезоне 21-летний Кравец сыграл 15 матчей за "Луго" в Сегунде, в которых отметился двумя результативными передачами.

В "Леганесе" уже играет один украинец - вратарь Андрей Лунин, выступающий за испанский клуб на правах аренды из "Реала". Также клуб интересуется нападающим "Карпат" Марьяном Шведом.

"Леганес" на данный момент занимает 14 место в чемпионате Испании. В активе команды 22 очка после 19 туров.