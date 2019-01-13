Чудо-гол ударом через себя и другие моменты матча Жирона - Алавес (Видео)

Новости спорта: В матче 19-го тура испанской Примеры "Жирона" принимала "Алавес".

Игра прошла на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне и завершилась со счётом 1:1.

Хозяевам удалось выйти вперёд уже на 12-й минуте — быстрым голом отметился нападающий Кристиан Стуани, который забил ударом через себя. В начале второго тайма, на 50-й минуте, форвард гостей Борха Гонсалес сравнял счёт, зафиксировав окончательный результат матча.

Жирона — Алавес 1:1

Голы: Стуани, 12 — Бастон, 50

Жирона: Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис (Фернандес, 61), Гранель (Алеиш Гарсия, 74), Порту (Лосано, 83), Понс, Гарсия, Стуани.

Алавес: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Марипан, Ману Гарсия, Пина, Бурги (Агиррегабириа, 90), Бастон (Гвидетти, 89), Кальери, Собрино (Брашанац, 79).

Предупреждения: Кальери, Дуглас Луис, Лагуардиа, Стуани, Понс, Порро.