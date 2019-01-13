Супергол из английской глубинки (Видео)

Новости спорта: В рамках 25-го тура Премьер дивизиона Истмийской футбольной лиги встретились команды Фолкстоун и Хорнчерч.

Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 5:0, а один из своих двух голов форварда Альфи Пэксмен был поистине красивым.

Фолкстоунцы разыграли комбинацию с выводом одного из игроков на удар с линии штрафного, его выстрел поднял на ноги всех фанатов, но еще больше разочаровал их попаданием в перекладину. Две попытки соперников вынести мяч подальше от своих ворот завершились тем, что его подхватил Пэксмен и издали пробил по невероятной траектории.

Эта победа позволила Фолкстоун сравняться по очкам с пятым Богнор Регис. Команды, которые займут места со второго по пятое будут играть плей-офф за выход в высший дивизион.