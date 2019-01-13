Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды

Александр Хацкевич во время первого сбора будет рассчитывать на следующих исполнителей:
Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков, Нещерет
Защитники: Шабанов, Пиварич, Бурда, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов, Кравченко
Полузащитники: Вербич, Шепелев, Цыганков, Че Че, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Цитаишвили
Нападающие: Беседин, Русин, Супряга
В девять утра запланирован вылет команды в Малагу. Перелет займет около четырех с половиной часов. Из Малаги динамовцы отправятся в Марбелью, где традиционно проводят зимние подготовительные сборы.