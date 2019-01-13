Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Д'Амброзио выиграл гонку Формулы-E в Марокко
Д'Амброзио выиграл гонку Формулы-E в Марокко
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин
Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин
Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты
Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты

Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды

Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
11:00 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В воскресенье, 13 января, "Динамо" начинает подготовку к весенней части сезона.

Александр Хацкевич во время первого сбора будет рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков, Нещерет

Защитники: Шабанов, Пиварич, Бурда, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов, Кравченко

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Цыганков, Че Че, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Цитаишвили

Нападающие: Беседин, Русин, Супряга

В девять утра запланирован вылет команды в Малагу. Перелет займет около четырех с половиной часов. Из Малаги динамовцы отправятся в Марбелью, где традиционно проводят зимние подготовительные сборы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Марбелья, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты
02 Фьюри: Даже с двумя молотками в руках Джошуа не побьет меня
03 Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
04 Вратарь забил гол ударом со штрафного со своей половины поля (Видео)
05 Биатлон. Обновленный мужской рейтинг Кубка мира по итогам 12 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь