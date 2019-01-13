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Барселона проявляет интерес к форварду Тоттенхэма

Барселона проявляет интерес к форварду Тоттенхэма
16:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Руководство каталонцев ищет резервного форварда.

Барселона рассматривает нападающего Тоттенхэма Фернандо Льоренте как один из вариантов для усиления атакующей линии клуба, сообщает Mundo Deportivo.

У Льоренте летом 2019 года заканчивается контракт с лондонцами и, так как он не имеет места в основе Шпор, клубы могут договориться о его переходе уже зимой. Возможности форварда хорошо известны главному тренеру блауграна Эрнесто Вальверде — игрок и тренер ранее вместе работали в Атлетике из Бильбао.

Вальверде намекнул, что клуб нуждается в подписании форварда после того как Барселону покинул Мунир Эль-Хаддади, перебравшийся в Севилью.

Слухи связывают каталонцев с форвардом сборной Нигерии Одионом Игало, а также с нападающим Айнтрахта Йокичем.

Также сообщалось, что Атлетик заинтересован в возвращении Льоренте в Бильбао.

33-летний Фернандо Льоренте провел во всех турнирах нынешнего сезона за Тоттенхэм 12 матчей, забил 4 гола.

На данный момент Барселона находится на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 40 очков после 18 туров.

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ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Фернандо Льоренте, Футбол, Новости футбола.
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