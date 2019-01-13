Вальверде об обратном трансфере Неймара в Барселону

Новости спорта: Главный тренер каталонцев опровергнул слухи о возможном возвращении Неймара в Барселону.

Менеджер Барселоны Эрнесто Вальверде заявил, что его клуб не ведет никаких разговоров с ПСЖ о трансфере Неймара обратно в каталонский клуб.

"Мы всегда очень уважительно относимся к игрокам из других команд", — начал Вальверде.

"Неймар — отличный игрок, в этом нет никаких сомнений. Он был мирового класса, когда он находился в этом клубе раньше, и теперь отстается им в другой команде.

"Но это все. Никто не говорил со мной об этом, нет телефонных звонков, всегда есть новости и слухи. Проще говоря, он не наш игрок. Мы уважаем ПСЖ и уважаем игрока" — сказал тренер.

Неймар перешел летом из Барселоны в Париж за 222 миллиона евро. Часто появлялись слухи, что бразилец очень хочет вернуться в Каталонию.