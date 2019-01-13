Хацкевич - о планах работы на сборах, трансферах и отсутствии Буэно

Новости спорта: Наставник Динамо Александр Хацкевич рассказал о планах роботы команды на первых сборах.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о ситуации с составом перед вылетом в Мербелью, где киевский клуб начнет подготовку ко второй части сезона.

«Нам предстоит тяжелая работа на сборах, особенно в первую неделю, запланировано три спарринга. Вчера и позавчера ребята прошли медосмотр — все достаточно успешно. По возвращении из Марбельи у нас уже будут первые данные, насколько все хорошо готовы к работе», — цитирует Хацкевича dynamomania.com.

Также Хацкевич подтвердил, что бразильский легионер Динамо Витор Буэно присоединится к команде уже в Испании.

«На сборах все равны. Кто как себя покажет, тот и будет играть. Могу только сказать, что Буэно присоединится к нам непосредственно в Марбелье», — добавил белорус.

Ранее сообщалось, что Буэно не поедет на первый сбор с Динамо. Также футболист подтвердил, что у него есть предложения из Бразилии.

Буэно в нынешнем сезоне сыграл только 3 матча (84 минуты) за Динамо во всех турнирах.

Динамо взяло на первый тренировочный сбор в Марбелье 29 футболистов. На первом сборе в течение недели киевляне сыграют с Бохумом, Стяуа и Спартой.

Первым официальным матчем команды Александра Хацкевича после возобновления официальных игр станет выездная встреча с Олимпиакосом в Лиге Европы, назначенная на 14 февраля.