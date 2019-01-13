Карпаты может возглавить испанский специалист

Новости спорта: На первый сбор львовяне отправятся с новым наставником.

В течение одного-двух дней Карпаты представят нового тренера, — сообщает Sportyvka.

Им станет испанец, что неудивительно в свете хороших связей в этой стране нынешнего вице-президента львовян Олега Смалийчука.

Львовский клуб в настоящее время находится без главного тренера. В первой части чемпионата тренером Карпат был португалец Жозе Мораиш, покинувший клуб в конце ноября.

В последний двух матчах УПЛ перед зимним перерывом командой руководил спортивный директор клуба Олег Бойчишин.

Ранее сообщалось, что руководство львовян вело переговоры с наставником Риги Виктором Скрипником, но стороны не смогли договориться.

Также клуб вел переговоры с Игором Йовичевичем и Пако Хемесом, тренировавшим мексиканский Крус Асул, испанские Лас-Пальмас, Райо-Вальекано и Гранаду. Оба наставника отказались возглавить зелено-белых.

Карпаты занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков после 18 игр.