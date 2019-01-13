Футболист Динамо Дуэлунд рассказал о своем восстановлении

Новости спорта: Миккель Дуэлунд рассказал, как проходит его процесс реабилитации.

Датский полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о травме, медицинском осмотре и будущей подготовке к весенней части сезона.

"Чувствую себя хорошо. Три дня назад начал наступать на больную ногу, но стараюсь нормально ходить. Уверен, что все идет хорошо и считаю себя оптимистом. В целом, медицинский осмотр после отпуска – процедура обычная, но у меня еще назначен дополнительный рентген ноги. Жду решения докторов по поводу моей дальнейшей реабилитации.

Мне очень приятно, я рад, что, в сложившейся сложной ситуации, меня так активно поддерживали болельщики Динамо. Мне это очень помогло и прекрасно, когда вокруг тебя столько таких людей", — приводит слова Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Миккель получил травму в заключительном поединке осенней части сезона против Яблонца в шестом туре группового раунда Лиги Европы.