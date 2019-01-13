Наставник Десны рассказал о трансферных планах и целях команды

Новости спорта: Главный тренер Десны Александр Рябоконь сообщил, что почти все новички клуба будут из Украины.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь сообщил о возможном кадровом усилении черниговского клуба в зимнее межсезонье.

«Почти все новички будут из Украины. Не исключаю, что несколько способных иностранцев пополнят нашу команду. Я уже имел беседу с этими игроками по спортивной части. Переговоры с футболистами продолжаются», — цитирует наставника ТК «Футбол».

Все потенциальные новички присоединятся к команде на учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Турции.

Ранее сообщалось, что Десну покинет целый ряд игроков.

Первый матч после зимнего перерыва Десна проведет на выезде с Арсеналом 23 февраля.

Черниговцы занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка после 18 матчей.