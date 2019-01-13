Реал проявляет интерес к лидеру обороны ПСЖ

Новости спорта: Мадридский Реал планирует подписать защитника ПСЖ Маркиньоса

Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос стал трансферной целью Реала, сообщает El Pais.

Мадридцы намерены серьезно потратиться летом на укрепление центра обороны, где у Серхио Рамоса и Рафаэля Варана нет достойных конкурентов. Галактикос уже связывались с представителями игрока, чтобы прозондировать почву на счет потенциального трансфера.

Бразилец выступает за парижан с 2013 года, куда он перешел из Ромы за 31,4 миллиона евро. В составе французского клуба защитник неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

Ранее сообщалось, что Реал осуществил трансфер хавбека Манчестер Сити Брахима Диаса и близок к подписанию защитника Малаги.

24-летний Маркиньос провел во всех турнирах нынешнего сезона за ПСЖ 23 матча, забил 3 гола.