Шаран рассказал о соперничестве с Фонсекой и Хацкевичем

Новости спорта: Главный тренер «Александрии» – о победе в номинации "Лучший тренер чемпионата УПЛ 2018"

В субботу 12 января главный тренер ФК «Александрия» Владимир Шаран побывал на церемонии награждения лауреатов почетных номинаций Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Торжественная гала-церемония проходила в Киеве, где среди лауреатов был и наставник «Александрии» Владимир Шаран, который победил в номинации «Лучший тренер чемпионата УПЛ 2018», опередив Паулу Фонсеку и Александра Хацкевича.

«Дочка не пропускает ни одной нашей игры, сказала, что также заслуживает награды, ведь она мне говорила, какой состав ставить.

Волнения были, для меня это очень важная награда, я был приятно удивлен когда меня признали лучшим тренером года. Опередить таких тренеров, как Фонсека и Хацкевич – очень важный шаг в моей жизни», – сказал Шаран.