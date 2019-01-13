Кагава может продолжить карьеру во Франции

Новости спорта: В поисках игровой практики японец может уехать во Францию.

Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава вскоре может перейти в Бордо на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает журналист BeIn Sports Эрик Баррере.

По информации журналиста, стороны уже достигли соглашения касательно перехода японца в чемпионат Франции, а проблемой может лишь стать желание самого футболиста попробовать свои силы в Испании.

Ранее сообщалось, что Кагава хочет покинуть Боруссию, где он не имеет достаточно игровой практики, а клуб не будет препятствовать японцу.

В нынешнем сезоне японец сыграл лишь в двух матчах Бундеслиги, сыграв за Боруссию в общей сложности 98 минут.

На данный момент Бордо находится на 13-м месте Лиги 1, имея в своем активе 22 очка после 18 туров.