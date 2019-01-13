Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин
Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 13.01.2019
Результаты женской эстафеты в Оберхофе

Манчестер Юнайтед минимально обыграл Тоттенхэм на Уэмбли

Манчестер Юнайтед минимально обыграл Тоттенхэм на Уэмбли
20:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Во многом благодаря испанцу Давиду Де Хеа Красные дьяволы увезли победу в игре с Тоттенхэмом.

Манчестер Юнайтед добыл выездную победу над Тоттенхэмом (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Счет на 32-й минуте могли открыть Шпоры. Но арбитр не засчитал гол Харри Кейна из-за офсайда.

А вот МЮ под конец тайма вышел вперед. Поль Погба отдал отличную передачу на Маркуса Рашфорда, который пробил в дальний угол ворот Льориса.

Во втором тайме у обоих команд были возможности забить, но вратари активно вступали в игру. Особенно сильно отыграл Давид Де Хеа, отбивший несколько непростых ударов.

Победа позволила манкунианцам сравняться по очкам с Арсеналом — по 41 в активе у обеих команд. Тоттенхэм остается на третьей строчке с 48 очками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 13.01.2019
02 Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты
03 Фьюри: Даже с двумя молотками в руках Джошуа не побьет меня
04 Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
05 Биатлон. Обновленный мужской рейтинг Кубка мира по итогам 12 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь