Манчестер Юнайтед минимально обыграл Тоттенхэм на Уэмбли

Новости спорта: Во многом благодаря испанцу Давиду Де Хеа Красные дьяволы увезли победу в игре с Тоттенхэмом.

Манчестер Юнайтед добыл выездную победу над Тоттенхэмом (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Счет на 32-й минуте могли открыть Шпоры. Но арбитр не засчитал гол Харри Кейна из-за офсайда.

А вот МЮ под конец тайма вышел вперед. Поль Погба отдал отличную передачу на Маркуса Рашфорда, который пробил в дальний угол ворот Льориса.

Во втором тайме у обоих команд были возможности забить, но вратари активно вступали в игру. Особенно сильно отыграл Давид Де Хеа, отбивший несколько непростых ударов.

Победа позволила манкунианцам сравняться по очкам с Арсеналом — по 41 в активе у обеих команд. Тоттенхэм остается на третьей строчке с 48 очками.