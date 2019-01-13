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Экс-игрок сборной Украины отговаривает Соля от трансфера в Динамо

Экс-игрок сборной Украины отговаривает Соля от трансфера в Динамо
21:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Евгений Левченко предостерегает потенциального новичка бело-синих от перехода в киевский клуб.

На днях испанское издание Marca сообщило, что Динамо покупает нападающего Виллем II Франа Соля. За голландца киевляне должны заплатить 3 миллиона евро, а с самим клубом игрок подпишет пятилетний контракт.

Пока же о переходе Соля официально Динамо не сообщило. Евгений Левченко, который в свое время поиграл в чемпионате Голландии, считает выбор испанского форварда в пользу киевлян немного странным.

«Если Соль переходит в Динамо, то он понимает, что как минимум будет выступать в еврокубках каждый год. Это того стоит, разумеется, но предположу, что другие клубы того же калибра тоже им интересуются», — цитирует слова Левченко Goal.com.

«Я бы еще подумал об этом. Особенно из-за того, что президент здесь немного сумасшедший, тренер в порядке, но не топ-уровня».

Бывший эксперт телеканалов Футбол уверен: в чемпионате Украины Солю будет некомфортно из-за того, что большинство команд предпочитают играть от обороны.

«Учитывая все это, я удивлюсь, если Соль действительно собирается здесь играть. Конкуренция здесь только между Шахтером и Динамо, остальные в основном играют в анти-футбол, что его вряд ли обрадует как нападающего».

Фран Соль был одной из многих кандидатур, рассматриваемых Динамо, однако именно на его кандидатуре настаивал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

У Динамо из форвардов сейчас есть только Артем Беседин (2 гола в 14 матчах сезона) и молодые Назарий Русин (2 в 10) и Владислав Супряга (0 в 10). Когда Беседин был травмирован, на острие атаки преимущественно играл вингер Беньямин Вербич.

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ФК Динамо (Киев), Евгений Левченко, Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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