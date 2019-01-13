Карпаты объявили имя нового наставника команды

Новости спорта: Фабри Гонсалес подписал контракт на 2,5 с "Карпатами", ранее специалист руководил рядом испанских клубов.

"Карпаты" во время зимней паузы в чемпионате Украины по футболу назначили нового главного тренера команды. Им стал 63-летний испанец Фабри Гонсалес. Контракт со специалистом рассчитан на два с половиной года. Помощником назначен экс-тренер "Бетиса" и "Уэски" Пабло Вильяр Феррейро, старшим помощником будет тренер "Карпат" U-21 Александр Чижевский.

В испании Фабри работал с "Луго", "Эльче", "Мурсией", "Алавесом", "Альмерией", "Расингом" и "Гранадой", которую вывел в Ла Лигу впервые за 35 лет, и другими клубами.

В 2013 году Гонсалес тренировал "Панатинаикос", после чего нигде не работал на протяжении трез лет. Затем возглавлял "Понферадину" из Испании и "Петролеро" из Боливии. Последнее место работы специалиста – испанская "Лорка", которую он тренировал с 2017-го до июня 2018 года.

Напомним, что в декабре стало известно, что "Карпаты" зимой назначат нового главного тренера. Тогда рулевой команды Олег Бойчишин дал понять, что он не будет исполнять обязанности главного тренера "Карпат" в весенней части чемпионата Украины.