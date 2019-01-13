Украинец Кравец стал одноклубником Лунина

Новости спорта: Украинский защитник Василий Кравец стал игроком Леганеса

Леганес и Луго договорились о трансфере 21-летнего украинского левого защитника Василия Кравца.

Контракт с футболистом подписан на четыре с половиной года, с возможностью пролонгации еще на год.

Вскоре будет объявлен день его презентации и номер, который под которым он будет играть.

Ранее сообщалось, что "Леганес" заплатит за Кравца 2 миллиона евро, из которых 1 млн получат "Карпаты".

Отметим, что в текущем сезоне на счету украинца 16 матчей и 2 голеяые передачи.

Напомним, что за "Леганес" на правах аренды уже выступает один украинец - голкипер Андрей Лунин.