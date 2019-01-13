Милевский может закончить карьеру в Динамо

Новости спорта: Агент игрока считает, что Милевскому нужно уйти красиво.

Контракт форварда Динамо-Брест Артема Милевского с белорусским клубом может стать последним в карьере игрока, сообщил агент футболиста Александр Панков в интервью Ua.tribuna.com.

«Возможно, это последний контракт в карьере Артема. Тяжело что-то загадывать, но сейчас Милевский счастлив. Он хочет добиться с Брестом больших результатов. Лично я считаю, что не нужно мучить футбол и играть чуть ли не до 40. Это неправильно. Когда чувствуешь, что уже не приносишь пользы, нужно что-то менять в жизни», — сказал Панков.

«Как по мне, когда ты в 38-39 лет катаешься по экзотическим странам, как цирковое животное, это не очень правильное окончание карьеры. Всегда нужно уходить красиво, но давайте вернемся к этому вопросу через два года. Посмотрим, что будет с Милевским в 36, пока же у него просто сумасшедшая мотивация».

Артем Милевский перешел в брестское Динамо из венгерской Кишварды, подписав контракт с белорусами до конца 2020-го года.

Ранее форвард выступал в Бресте на протяжении двух сезонов 2017 и 2018 годов, за это время сыграв 38 матчей и забив 10 голов. Он покинул команду из-за конфликта с бывшим главным тренером Марцелом Личкой.

В прошлом сезоне Динамо заняло 6 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси