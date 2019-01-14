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Зинченко: Я горжусь собой и тем, чего я достиг в Манчестер Сити

Зинченко: Я горжусь собой и тем, чего я достиг в Манчестер Сити
08:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр Зинченко сказал, что не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко в интервью sport360.com рассказал, что не уверен, останется ли он в команде, но хотел бы этого, чтобы выигрывать трофеи.

"Это особенная команда, все здесь суперзвезды, и у них много мастерства. Ты учишься у них каждый день, на поле и вне его. Мы одна команда, как семья. Это самая важная вещь.

Ты просто должен продолжать в том же духе. Сражаться каждый день, на каждой тренировке, каждой игре. Есть только один способ быть в этой команде. Если ты расслабился хотя бы на мгновение, все кончено, потому что здесь много качественных футболистов, которые хотят играть.

Конечно, я горжусь собой и тем, чего я достиг здесь, но я все еще учусь, все еще улучшаю игру. Я хочу быть частью этого клуба надолго, если это возможно. Но если честно, никогда не знаешь, что произойдет в будущем, даже завтра. Это футбол, и иногда ты можешь изменить некоторые вещи.

Я люблю играть за Сити, это огромный клуб. Я хочу остаться, я так счастлив быть частью этой команды, вот и все. Я хочу доказать, что могу играть за эту команду, сыграть свою роль, показать свои качества и выигрывать награды", - заявил Зинченко.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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