Месси забил 400-й мяч в чемпионате Испании (Видео)

Новости спорта: Лионель Месси забил 400-й мяч в чемпионатах Испании в матче "Барселоны" с "Эйбаром".

"Барселона" со счетом 3:0 обыграла "Эйбар" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

У каталонцев дубль оформил Луис Суарес (19-я и 59-я минуты), один гол на счету Лионеля Месси (53).

Месси забил 400-й мяч в чемпионатах Испании, что является абсолютным рекордом. Для этого аргентинцу понадобилось провести 435 матчей. Ближайший преследователь по этому показателю - португалец Криштиану Роналду, который забил 311 мячей в испанском первенстве, выступая за мадридский "Реал" (ныне выступает в Италии за туринский "Ювентус"). Больше ни одному футболисту не удавалось преодолеть отметку в 300 голов.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место, набрав в 19 матчах 43 очка и опережая мадридский "Атлетико", который идет на втором месте, на пять очков. "Эйбар" опустился на 16-ю строчку, в активе команды 22 очка.

В следующем туре 20 января "Барселона" примет "Леганес", "Эйбар" днем позднее сыграет дома с другим каталонским клубом "Эспаньол".

Ранее в воскресенье "Атлетико" одолел "Леванте" со счетом 1:0, а "Атлетик" в Бильбао победил "Севилью" (3:0).