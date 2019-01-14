Селезнев хочет побыстрее забыть Турцию

Новости спорта: Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в Малагу.

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал свой трансфер в испанскую Малагу, отметив, что этап карьеры в Турции предпочел бы забыть.

"Предложение испанского клуба было самым конкретным и самым лучшим из всех, которые поступили. Главную роль в моем переходе в Малагу сыграл Хуан Муньос, с которым я работал в Днепре. И, кстати, испанский клуб наиболее профессионально подошел к подписанию нашего контракта. Вне всяких сомнений, Малага должна быть представлена в Ла Лиге.

Турецкий этап карьеры? В большей степени я хочу это забыть. В Карабюкспоре могу вспомнить только время, проведенное с Игором Тудором. Классно было работать с этим наставником. А карьеру в Акхисаре пусть оценивают специалисты и журналисты. Мне, по крайней мере, удалось с командой выиграть Кубок и Суперкубок Турции. Многие футболисты за всю карьеру не выигрывают столько трофеев…

Я не могу сказать, что на данный момент пребываю в своих лучших кондициях. Как я могу быть готовым на 100 процентов, если люди, которые вместо того, чтобы отпустить меня в Галатасарай, отправили во вторую команду Акхисара…

Еще молодым футболистом, мечтал играть в Испании. Да, сейчас Малага выступает в Сегунде, но я верю, и постараюсь сделать для этого все, чтобы в следующем сезоне этот клуб выступал в элитном дивизионе", - отметил Селезнев.

Селезнев присоединился к Малаге на прошлой неделе, покинув турецкий Акхисар.