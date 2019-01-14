Бензема вывихнув мизинец и пополнил лазарет Реала

Новости спорта: Карим Бензема сломал мизинец и стал 7-м травмированным игроком Реала.

В рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу Реал в гостевом матче с трудом одолел Бетис (2:1).

Во время матча нападающий "сливочных" Карим Бензема серьезно травмировал руку, вывихнув мизинец на правой руке. Однако медобследование показало, что это не вывих, а перелом.

Форвард был заменен на Кристо Гонсалеса, для которого это был первый матч в Ла Лиге. Срок восстановления француза пока не сообщаются.

Таким образом, это седьмая травма в мадридском клубе. Помимо Карима в лазарете находятся Тибо Куртуа, Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Тони Кроос, Хавьер Санчес и Мариано Диас. Интересно, что все, кроме последнего, получили мышечные повреждения.

В нынешнем сезоне в рамках чемпионата Испании Бензема провел 19 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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