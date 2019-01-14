Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)

Стало известно, какую сумму заплатил Леганес за Кравца

Стало известно, какую сумму заплатил Леганес за Кравца
10:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Леганес отдал за Кравца около 2 миллионов и не хочет отпускать Лунина.

В воскресенье «Леганес» объявил о трансфере 21-летнего защитника Василия Кравца, который выступал за «Луго».

Испанские СМИ AS и Marca оценивают переход в 2-2,5 миллиона евро. Кроме того, в контракте украинца, рассчитанного до лета 2023 года, есть опция продления еще на сезон.

Сообщается, что теперь трансферным приоритетом для «Леганеса» является вратарь.

При этом клуб не хочет возвращать в «Реал» арендованного украинца Андрея Лунина и рассчитывает, что кипер как минимум закончит нынешний сезон в «Леганесе».

Известно, что Лунина хочет арендовать аутсайдер Примеры «Уэска», где у Андрея наверняка будет больше практики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Примера, ФК Леганес, Василий Кравец, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
02 Коваль отразил пенальти в Саудовской Аравии (Видео)
03 Экс-игрок сборной Украины отговаривает Соля от трансфера в Динамо
04 Отец Нурмагомедова поставил ультиматум UFC
05 Еще один футболист Динамо может покинуть клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь