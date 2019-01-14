Стало известно, какую сумму заплатил Леганес за Кравца

В воскресенье «Леганес» объявил о трансфере 21-летнего защитника Василия Кравца, который выступал за «Луго».
Испанские СМИ AS и Marca оценивают переход в 2-2,5 миллиона евро. Кроме того, в контракте украинца, рассчитанного до лета 2023 года, есть опция продления еще на сезон.
Сообщается, что теперь трансферным приоритетом для «Леганеса» является вратарь.
При этом клуб не хочет возвращать в «Реал» арендованного украинца Андрея Лунина и рассчитывает, что кипер как минимум закончит нынешний сезон в «Леганесе».
Известно, что Лунина хочет арендовать аутсайдер Примеры «Уэска», где у Андрея наверняка будет больше практики.