Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)

Новости спорта: Блистательная игра Давида Де Хеа на линии ворот позволила манкунианцам добыть важнейшую победу над "шпорами" (1:0).

Манчестер Юнайтед добыл выездную победу над Тоттенхэмом (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Счет на 32-й минуте могли открыть Шпоры. Но арбитр не засчитал гол Харри Кейна из-за офсайда.

А вот МЮ под конец тайма вышел вперед. Поль Погба отдал отличную передачу на Маркуса Рашфорда, который пробил в дальний угол ворот Льориса.

Во втором тайме у обоих команд были возможности забить, но вратари активно вступали в игру. Особенно сильно отыграл Давид Де Хеа, отбивший несколько непростых ударов.

Победа позволила манкунианцам сравняться по очкам с Арсеналом — по 41 в активе у обеих команд. Тоттенхэм остается на третьей строчке с 48 очками.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд, 44

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен — Алли — Сон Хын Мин, Кейн

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Джонс, Шоу — Эррера, Матич — Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминей, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73) — Рашфорд

Предупреждения: Алли — Погба

В 23-м туре Тоттенхэм сыграет с Фулхэмом, а Манчестер Юнайтед ожидает поединок против Брайтон энд Хоув.