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Первая тренировка Динамо в 2019 году: дебют нового голкипера (Видео)

Первая тренировка Динамо в 2019 году: дебют нового голкипера (Видео)
11:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Футболисты "Динамо" в Марбелье провели первую тренировку в 2019 году.

После авиаперелета по маршруту Киев - Малага, изменив климатическую зону, во второй половине дня 13 января динамовцы провели первое в 2019 году полноценное занятие.

Тренировка проходила на зеленом газоне в Футбольном центре Марбельи. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Это был комплексный разнообразный интенсивный, и главное, коллективный труд: от упражнений на укрепление мышц корпуса и их стабилизацию до фартлека, от эстафеты четырех команд с жонглированием мячом до мини-турнира. Главная направленность - восстановление координации и беговая работа.

Видео тренировки:

Для 16-летнего голкипера Руслана Нещерета эта тренировка стала дебютной в основе команды. Также в тренировке принял участие Витор Буэно, который присоединился к лагерю команды непосредственно в Марбелье.

Как сообщал Укринформ, на первом сборе в течение недели киевляне сыграют с "Бохумом", "Стяуа" и "Спартой". Первым официальным матчем команды Александра Хацкевича после возобновления официальных игр станет выездная встреча с "Олимпиакосом" в Лиге Европы 14 февраля.

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УПЛ, Сборы, Марбелья, ФК Динамо (Киев).
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