Шахтер и Заря вышли из отпуска

Новости спорта: Сегодня донецкий Шахтер и луганская Заря вернулись из отпуска и начнут подготовку ко второй части сезона.

В Украине Шахтер пройдет полное медицинское обследование в столичной клинике Оберег.

20 января "горняки" отправятся в турецкий Белек, где начнут первый этап подготовки, в ходе которого проведут два спарринга: с хорватским Хайдуком 22 января и с Карабахом 26 января и сразу после матча с азербайджанцами вернутся в Украину.

Второй этап подготовки пройдет в том же Белеке, с 29 января по 7 февраля, где запланировано 5 контрольных матчей, соперники пока неизвестны.

В текущем сезоне донецкая команда лидирует в чемпионате Украины, где за 18 матчей набрала 45 очков, что на 7 больше, чем у киевского Динамо, которое идет вторым. Также "горняки" по итогам группового этапа Лиги чемпионов отправились в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с франкфуртским Айнтрахтом в 1/16 финала, 14 февраля дома и 21 февраля на выезде.

В понедельник, 14 января официально завершился отпуск у Зари, которая одной из последних в УПЛ завершила зимние каникулы.

"Чёрно-белые" собрались на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг Запорожья. Сразу же после собрания ребята отправились на пробежку. Начиная с завтрашнего дня и дальше у команды будет работа в двухразовом режиме.

Втягивающий сбор пройдет в Запорожье и продлится до 19 января, а уже 20 числа "чёрно-белые" отправятся в Турцию, где с 20 января по 3 февраля состоится первый учебно-тренировочный сбор.

Затем луганчане вернутся в Украину, где получат три выходных дня, а уже 7 февраля снова вылетят в Турцию. Даты второго сбора: 7 февраля – 22 февраля.

22 числа Заря возьмёт курс из Турции сразу в Киев, где состоится календарная игра с Динамо.

Во время турецких сборов запланировано 8 встреч в ходе совместных тренировок.

Все без исключения ребята вышли из отпуска в прекрасном настроении и желанием работать в полную силу.

Вместе с первой командой тренируются футболисты дубля Дмитрий Мацапура и Игорь Загоруйко.