Дортмундская Боруссия совершила первый зимний трансфер

Новости спорта: Леонардо Балерди, который стал первым зимним новичком Боруссии является воспитанником "Бока Хуниорс"

Защитник "Боки Хуниорс" Леонардо Балерди перешел в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее Bild сообщал, что "Боруссия" заплатит за футболиста 16 миллионов евро. Балерди успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с дортмундцами.

"Мы планировали приобрести Балерди летом, но удалось это сделать уже сейчас. Он является умным и сильным центральным защитником. Мы очень рады, что он выбрал нас. Мы уверены, что он поможет нам в будущем", – сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

BVB verpflichtet Leonardo #Balerdi (19)! Das argentinische Innenverteidiger-Talent hat einen sehr langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Alle Infos https://t.co/cvttx5OkV2 pic.twitter.com/9FSHQAK2rs

— Borussia Dortmund (@BVB) 14 января 2019 г.

19-летний Балерди является воспитанником "Боки Хуниорс". В нынешнем сезоне он дебютировал в первой команде "Боки", принял участие в пяти матчах чемпионата Аргентины и получил две желтые карточки.

Молодой аргентинец уже успел провести первую тренировку за новую команду:

Напомним, что украинский защитник клуба второго дивизиона "Луго" Василий Кравец стал игроком "Леганеса". Контракт с футболистом подписан на четыре с половиной года, с возможностью продления еще на год.