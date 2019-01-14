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Дортмундская Боруссия совершила первый зимний трансфер

Дортмундская Боруссия совершила первый зимний трансфер
19:19 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Леонардо Балерди, который стал первым зимним новичком Боруссии является воспитанником "Бока Хуниорс"

Защитник "Боки Хуниорс" Леонардо Балерди перешел в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее Bild сообщал, что "Боруссия" заплатит за футболиста 16 миллионов евро. Балерди успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с дортмундцами.

"Мы планировали приобрести Балерди летом, но удалось это сделать уже сейчас. Он является умным и сильным центральным защитником. Мы очень рады, что он выбрал нас. Мы уверены, что он поможет нам в будущем", – сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

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19-летний Балерди является воспитанником "Боки Хуниорс". В нынешнем сезоне он дебютировал в первой команде "Боки", принял участие в пяти матчах чемпионата Аргентины и получил две желтые карточки.

Молодой аргентинец уже успел провести первую тренировку за новую команду:

Напомним, что украинский защитник клуба второго дивизиона "Луго" Василий Кравец стал игроком "Леганеса". Контракт с футболистом подписан на четыре с половиной года, с возможностью продления еще на год.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Леонардо Балерди.
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