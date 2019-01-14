Дортмундская Боруссия совершила первый зимний трансфер

Защитник "Боки Хуниорс" Леонардо Балерди перешел в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Ранее Bild сообщал, что "Боруссия" заплатит за футболиста 16 миллионов евро. Балерди успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с дортмундцами.
"Мы планировали приобрести Балерди летом, но удалось это сделать уже сейчас. Он является умным и сильным центральным защитником. Мы очень рады, что он выбрал нас. Мы уверены, что он поможет нам в будущем", – сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.
BVB verpflichtet Leonardo #Balerdi (19)!
Das argentinische Innenverteidiger-Talent hat einen sehr langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben.
Alle Infos https://t.co/cvttx5OkV2 pic.twitter.com/9FSHQAK2rs
— Borussia Dortmund (@BVB) 14 января 2019 г.
19-летний Балерди является воспитанником "Боки Хуниорс". В нынешнем сезоне он дебютировал в первой команде "Боки", принял участие в пяти матчах чемпионата Аргентины и получил две желтые карточки.
Молодой аргентинец уже успел провести первую тренировку за новую команду:
Direkt mit der Mannschaft am: Leonardo #Balerdi pic.twitter.com/eYHue71MFw
— Borussia Dortmund (@BVB) 14 января 2019 г.
Напомним, что украинский защитник клуба второго дивизиона "Луго" Василий Кравец стал игроком "Леганеса". Контракт с футболистом подписан на четыре с половиной года, с возможностью продления еще на год.