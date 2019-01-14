ПСЖ повесил ценник на скандального футболиста

Новости спорта: Контракт Рабьо с "парижанами" действует только до лета текущего года.

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может не достаться Барселоне, и сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, руководство "парижан" намерено продать Рабьо за 15 миллионов евро. Напомним, контракт игрока с ПСЖ действует до лета этого года.

Таким образом, если Адриен не покинет французский клуб зимой, он сможет летом перейти в любой клуб в качестве свободного агента. Очевидно, такой ход событий не устраивает "парижан" и они стремятся выручить хоть какие-то средства зимой.

Напомним, что Рабьо не захотел продлевать контракт с ПСЖ, хотя клуб предлагал полузащитнику существенное повышение зарплаты.

Ранее сообщалось, что французом активно интересовалась Барселона. Мать и агент полузащитника, Вероника Рабьо, планировала получить летом 15 миллионов евро от каталонского клуба за подписание контракта с ее сыном. Недавно она заявляла, что Адриен обретет свободу, перейдя в Барселону.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах.