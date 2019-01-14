Еще одна тренерская отставка в АПЛ

Дэвид Вагнер больше не является главным тренером Хаддерсфилда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию. Вагнер ранее сообщил клубу о своем уходе после окончания сезона, но окончательное решение было принято сегодня после переговоров.
Вагнер занимал пост главного тренера Терьеров с ноября 2015 года и по итогам сезона 2016/2017 сумел вывести клуб в Премьер-лигу. По итогам прошлого сезона Хаддерсфилд занял 16-е место.
В следующей игре в рамках АПЛ против Манчестер Сити, которая состоится 20 января, руководить командой будет Марк Хадсон.
Хаддерсфилд занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 11 очков после 22 туров и отставая от спасительного 17 места на 8 очков.