Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Еще одна тренерская отставка в АПЛ

Еще одна тренерская отставка в АПЛ
21:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Аутсайдер АПЛ объявил об уходе наставника.

Дэвид Вагнер больше не является главным тренером Хаддерсфилда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию. Вагнер ранее сообщил клубу о своем уходе после окончания сезона, но окончательное решение было принято сегодня после переговоров.

Вагнер занимал пост главного тренера Терьеров с ноября 2015 года и по итогам сезона 2016/2017 сумел вывести клуб в Премьер-лигу. По итогам прошлого сезона Хаддерсфилд занял 16-е место.

В следующей игре в рамках АПЛ против Манчестер Сити, которая состоится 20 января, руководить командой будет Марк Хадсон.

Хаддерсфилд занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 11 очков после 22 туров и отставая от спасительного 17 места на 8 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Хаддерсфилд, Дэвид Вагнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко: У Владимира уровень сахара был на уровне комы
02 Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
03 Шахтер и Заря вышли из отпуска
04 Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
05 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь