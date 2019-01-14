Еще одна тренерская отставка в АПЛ

Новости спорта: Аутсайдер АПЛ объявил об уходе наставника.

Дэвид Вагнер больше не является главным тренером Хаддерсфилда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию. Вагнер ранее сообщил клубу о своем уходе после окончания сезона, но окончательное решение было принято сегодня после переговоров.

Вагнер занимал пост главного тренера Терьеров с ноября 2015 года и по итогам сезона 2016/2017 сумел вывести клуб в Премьер-лигу. По итогам прошлого сезона Хаддерсфилд занял 16-е место.

В следующей игре в рамках АПЛ против Манчестер Сити, которая состоится 20 января, руководить командой будет Марк Хадсон.

Хаддерсфилд занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 11 очков после 22 туров и отставая от спасительного 17 места на 8 очков.