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Игуаин в ближайшее время перейдет в Челси

Игуаин в ближайшее время перейдет в Челси
22:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард Милана Гонсало Игуаин близок к переезду в АПЛ.

"Челси" проявляет настойчивость в своих попытках подписать форварда Гонсало Игуаина, который на правах аренды играет за "Милан".

Сам аргентинец попросил руководство "россонери" о трансфере в лондонский клуб. Как информирует MilanNews, завтра "Милан" обсудит с "Ювентусом" ситуации по форварду, и если Гонсало не передумает, то готов его отпустить. Но только при условии, если найдет и подпишет ему замену.

Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Милан" начал с "Дженоа" переговоры по форварду Кшиштофу Пьонтеку. Президент "Дженоа" Энрико Прециози не хотел бы продавать футболиста до лета, но, как отмечает Ди Марцио, предложение в 40 млн евро может его переубедить.

Баварии нужен форвард Челси

Что касается Игуаина, то "Челси" хочет его подписать по той же формуле, как и "Милан" – аренда с правом выкупа. "Ювентус" же настаивает на прямом трансфере.

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ФК Милан, ФК Челси, Гонсало Игуаин, Футбол, Новости футбола.
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