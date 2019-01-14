Игуаин в ближайшее время перейдет в Челси

Новости спорта: Форвард Милана Гонсало Игуаин близок к переезду в АПЛ.

"Челси" проявляет настойчивость в своих попытках подписать форварда Гонсало Игуаина, который на правах аренды играет за "Милан".

Сам аргентинец попросил руководство "россонери" о трансфере в лондонский клуб. Как информирует MilanNews, завтра "Милан" обсудит с "Ювентусом" ситуации по форварду, и если Гонсало не передумает, то готов его отпустить. Но только при условии, если найдет и подпишет ему замену.

Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Милан" начал с "Дженоа" переговоры по форварду Кшиштофу Пьонтеку. Президент "Дженоа" Энрико Прециози не хотел бы продавать футболиста до лета, но, как отмечает Ди Марцио, предложение в 40 млн евро может его переубедить.

Что касается Игуаина, то "Челси" хочет его подписать по той же формуле, как и "Милан" – аренда с правом выкупа. "Ювентус" же настаивает на прямом трансфере.