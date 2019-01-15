АПЛ. Ман Сити разгромил Вулверхэмптон и сократил отставание от Ливерпуля

Новости спорта: "Горожане" уверенно обыграли Вулверхэмптон, отправив в его ворота три безответных мяча (3:0).

В заключительном матче 22-го тура АПЛ претендент на чемпионство Манчестер Сити принимал Вулверхэмптон, который не смог обыграть в первом круге, сыграв вничью. В отчетном поединке подопечные Хосепа Гвардиолы намеревались реабилитироваться и пошли в активное наступление с первых минут матча, реализовав первый же опасный момент – на 10-й минуте Ляпорт разрезал оборону соперника пасом на Сане, а Лерой поделился мячом с Габриэлем Жезусом, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам – 1:0.

Гол Жезуса:

После забитого гола преимущество "горожан" стало еще более ощутимым, хозяева закрыли соперника на собственной половине поля, так что тот был вынужден рассчитывать лишь на игру на контратаках, ничего не было потеряно для гостей, пока они довольно рано не остались в численном меньшинстве – Боли получил прямую красную карточку за грубый фол против Б. Силвы.

После этого "волки" окончательно осели около своей штрафной площади, а их соперник пытался реализовать численное большинство, оказывая давление на воротам Патрисиу. Ближе к окончанию первого тайма Жезус получил возможность оформить дубль благодаря заработанному Стерлингом пенальти, бразилец подошел к мячу и уверенно переиграл Патрисиу с одиннадцати метров – 2:0. До ухода на перерыв Сити пытался довести счет до крупного, но он так и не претерпел изменений, команды отправились отдыхать при преимуществе Гвардиолы в два забитых мяча.

Дубль Жезуса:

Сразу же после возобновления игры и вплоть до ее окончания манкунианцы контролировать мяч, лишь в редких случаях отдавая его сопернику, который практически не подбирался к чужой штрафной за весь второй тайм. "Горожане" же были решительно настроены забить третий гол, едва ли не каждый игрок хозяев пробивал по воротам, но мяч упорно не шел в их створ, а в случаях попадания Патрисиу был надежен. Португальскому голкиперу довелось спасти свою команду после мощного удара Де Брюйне в ближний угол из пределов штрафной, после которого многие уже видели мяч в сетке ворот.

Минутой позднее он все-таки там оказался — Де Брюйне подал в штрафную после розыгрыша одного из многочисленных угловых, Коуди пытался вынести мяч, но вместо этого срезал его в собственные ворота — 3:0. Доведя счет до разгромного, подопечные Гвардиолы не успокоились и продолжили оказывать давление на ворота Патрисиу, наиболее реальную возможность забить имел Гюндоган, но его удар пяткой получился недостаточно сильным. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал комфортную победу Манчестер Сити в матче, в котором не было интриги ввиду раннего удаления игрока "волков", манкунианцы продолжают погоню за Ливерпулем.

Гол Конора Коади в свои ворота:

В 23-м туре Вулверхэмптон сыграет с Лестером, а Манчестер Сити испытает на прочность Хаддерсфилд.

Манчестер Сити — Вулверхэмптон 3:0

Голы: Габриэль Жезус, 10, 39 (с пенальти), Коуди, 78 (в свои ворота)

Обзор матча:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило — Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Де Брюйне, 62) — Стерлинг, Габриэль Жезус (Агуэро, 76), Сане (Гюндоган, 74)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Боли — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Хонни — Моутиньо (Гиббс-Уайт, 72) — Хименес (Траоре, 46), Жота (Саисс, 59)