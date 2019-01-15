Контроль мяча и работа над выносливостью: тренировочные будни Динамо (Видео)

На второй день своего пребывания в Марбелье динамовцев ждал полноценный тренировочный день с двумя занятиями в Футбольном центре. Утренняя тренировка была направлена на работу с мячом и тестированию, перед которым игрокам пришлось работать с мячом в тройках. Требовалось: качество передачи — жестко, правильно, четко.