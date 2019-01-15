Легионер Олимпика: Мне нравится зима, но только из окна

Новости спорта: Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра рассказал о своем отпуске, поделился впечатлениями об украинской зиме и начале подготовки ко второй части сезона.

Французский хавбек рассказал о том, как провел отпуск и чем во время него занимался.

"Отпуск провел отлично! Я был со своей семьей, увиделся с друзьями. Побывал в Португалии, где живут мои родственники. Правда они живут далековато от океана, поэтому скупаться не получилось. Еще я был в Лондоне с друзьями, ездили туда на три дня погулять. Побывал в Париже, где также живет часть моей семьи. Получил массу положительных эмоций в отпуске и с новыми силами приехал в Украину.

"Также я регулярно тренировался, готовился к сборам. Нахожусь в хорошем состоянии сейчас, соскучился за футболом".

Поделился Тейшейра и своими "отношениями" со снегом и зимой.

"Ой, в Киеве очень много снега и очень холодно, но я рад встретить своих одноклубников после отпуска и вернуться к работе на поле. Мне нравится зима, но только когда я дома и смотрю на нее из окна, попивая теплый чай при этом".

Рассказал легионер Олимпика и о том, как переносит первые нагрузки после отпуска.

"Все хорошо, у нас сейчас много фитнеса, но это нормально. Мы готовимся к длинному сезону, нужно выполнить определенную работу. Если у нас есть амбиции и мы хотим побеждать, то должны много работать на тренировках. Я отношусь к тренажерному залу нейтрально, но я обязан туда ходить, чтобы быть сильным".

"Понимаю, что когда мы поедем в Турцию, будет много тренировок, но я к этому готов. Хочется уже не только тренироваться, но и проводить спарринги".

"Олимпик все еще может попасть в первую шестерку. Если хорошо поработаем на сборах и будем готовы, то сможем выполнить задачу. Нужно выигрывать в каждом матче. Мы должны быть серьезными, сплоченными, играть друг за друга. В первом круге нам не так везло, как хотелось бы. Надеюсь, что во второй половине сезона удача нам улыбнется".