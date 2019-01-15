Скачать
Вторник, 15.01.2019
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Легионер Олимпика: Мне нравится зима, но только из окна

Легионер Олимпика: Мне нравится зима, но только из окна
09:30 Сегодня Телеграф ФК Олимпик

Новости спорта: Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра рассказал о своем отпуске, поделился впечатлениями об украинской зиме и начале подготовки ко второй части сезона.

Французский хавбек рассказал о том, как провел отпуск и чем во время него занимался.

"Отпуск провел отлично! Я был со своей семьей, увиделся с друзьями. Побывал в Португалии, где живут мои родственники. Правда они живут далековато от океана, поэтому скупаться не получилось. Еще я был в Лондоне с друзьями, ездили туда на три дня погулять. Побывал в Париже, где также живет часть моей семьи. Получил массу положительных эмоций в отпуске и с новыми силами приехал в Украину.

"Также я регулярно тренировался, готовился к сборам. Нахожусь в хорошем состоянии сейчас, соскучился за футболом".

Поделился Тейшейра и своими "отношениями" со снегом и зимой.

Наставник Олимпика Шевчук назвал тройку лучших тренеров современности

"Ой, в Киеве очень много снега и очень холодно, но я рад встретить своих одноклубников после отпуска и вернуться к работе на поле. Мне нравится зима, но только когда я дома и смотрю на нее из окна, попивая теплый чай при этом".

Рассказал легионер Олимпика и о том, как переносит первые нагрузки после отпуска.

"Все хорошо, у нас сейчас много фитнеса, но это нормально. Мы готовимся к длинному сезону, нужно выполнить определенную работу. Если у нас есть амбиции и мы хотим побеждать, то должны много работать на тренировках. Я отношусь к тренажерному залу нейтрально, но я обязан туда ходить, чтобы быть сильным".

"Понимаю, что когда мы поедем в Турцию, будет много тренировок, но я к этому готов. Хочется уже не только тренироваться, но и проводить спарринги".

"Олимпик все еще может попасть в первую шестерку. Если хорошо поработаем на сборах и будем готовы, то сможем выполнить задачу. Нужно выигрывать в каждом матче. Мы должны быть серьезными, сплоченными, играть друг за друга. В первом круге нам не так везло, как хотелось бы. Надеюсь, что во второй половине сезона удача нам улыбнется".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Максим Тейшейра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
02 Стало известно, когда состоится реванш Уайлдер - Фьюри
03 Президент Реала поставил жесткий ультиматум Федерации футбола Испании
04 ПСЖ повесил ценник на скандального футболиста
05 Менеджер Ортиса - о возможном бое американца против Усика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь